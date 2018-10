Quanto ganha por mês? Maioria dos portugueses sabem valor “com exatidão”, revela estudo

A literacia financeira faz parte do quotidiano pois tem peso na tomada de decisões mais conscientes. Quer seja para ter um melhor orçamento pessoal ou familiar, é necessário um maior conhecimento dos rendimentos e despesas mensais. O novo estudo da Cetelem – uma instituição financeira, analisou os rendimentos dos portugueses, quanto gastam a partir daí e se tinham consciência dos seus gastos.

Cerca de 48% dos portugueses inquiridos afirmam saber com “exatidão” o valor do rendimento mensal, o que representa mais 7 pontos percentuais face aos dados apurados em 2017 (41%). Paralelamente, apenas 36% sabem ”aproximadamente” 16% admitem ”não saber” que rendimentos auferem.

Numa análise mais detalhada, é possível constatar que há maior conhecimento do valor exato dos rendimentos entre os inquiridos do sexo masculino. Verifica-se também que é a população entre 45 e 54 anos quem melhor conhece os seus rendimentos. Contudo, diminui a percentagem de inquiridos com uma perceção exata do valor das despesas mensais fixas, que passa de 34% em 2017 para 27% em 2018.

“O aumento do conhecimento exato dos rendimentos mensais é um sinal positivo, ainda que os valores estejam ainda aquém do desejado. No entanto, para uma melhor gestão do orçamento familiar, é essencial que se conheça também com exatidão o valor das despesas”, afirma Leonor Santos, diretora de Compliance e Jurídico do Cetelem.