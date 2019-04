Quanto vão ganhar os novos deputados em Espanha? Salário mínimo de 3.800 euros, um iPad e um iPhone

Os 350 deputados que vão ser nas eleições deste domingo em Espanha vão ganhar um salário mínimo mensal de 3.800 euros e vão ainda receber um tablet modelo iPad assim como um smartphone iPhone, avança este sábado a edição online do espanhol ‘El Economista’. Mas não são apenas direitos que esperam os novos deputados do país-vizinho já que, pela primeira vez, estes terão que declarar o seu património onde devem especificar de que empresas recebiam honorários até ao momento em que momento em que foram eleitos.

Os novos ocupantes do Congresso espanhol vão receber o primeiro salário no final de maio, poucos dias depois da sessão que vai marcar a estreia da nova composição do Câmara, prevista para 21 de maio, onde vai ser feita a tomada da posse e o juramento de acordo com a Constituição espanhola. Naturalmente, e de acordo com o ‘El Economista’ desse ordenado fará parte o salário correspondente a dois dias de abril: 29 e 30.

Ao salário básico de 2.972 euros brutos por mês, que é igual para todos os deputados, vão somar-se complementos em função do papel que vão desempenhar na Câmara e um valor acrescido isento de impostos por gastos derivados da atividade parlamentar na capital: 917,03 euros por mês para os eleitos por Madrid e 1-921,20 euros para os eleitos por outros pontos do país.