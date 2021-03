Quase 740 mil portugueses já receberam primeira dose da vacina contra a Covid-19

Já são 293.245 as pessoas em Portugal que receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19, segundo o relatório semanal de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta terça-feira. Desses mais de 293 mil cidadãos inoculados, 26.059 receberam a dose na última semana. No total, quase 740 mil portugueses receberam a primeira dose.

Entre a população portuguesa vacinada (3%) – tanto com a primeira dose da vacina como com a vacinação completa – são os mais velhos, com idade igual ou superior a 80 anos, que se destacam: 310.409 (47%) e 68.562 (10%), respetivamente.

Em termos de regiões, continua a ser o Alentejo a sobressair, pois é a zona onde a percentagem de população vacinada com as duas doses (5%) ou só com uma (12%) é mais alta. No caso da primeira dose apenas, segue-se pouco abaixo a região Centro, com 10%.

Desde o ínicio da pandemia, PortugYal contabiliza 811.306 casos confirmados de Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registadas 847 novas infeções, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta tarde. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 16.595, depois de morrerem mais 30 pessoas com a doença.

A DGS revela que se totalizam 327.781 casos de Covid-19 na zona Norte (mais 147), 115.711 no Centro (mais 63), 307.226 na região de Lisboa e Vale do Tejo (mais 288), 20.254 no Algarve (mais quatro), 3.806 casos nos Açores, 7.866 na Madeira (mais 344) e 28.662 casos no Alentejo (mais três).