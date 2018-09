Quase metade do investimento será sustentável dentro de cinco anos

Ler mais

O investimento dentro de uma lógica de sustentabilidade é seguido atualmente por 39% dos investidores a nível global e o valor deverá disparar até aos 48% nos próximos cinco anos. As conclusões são do mais recente UBS Investor Watch, que sublinha que os mais ricos e com maior nível académico são os investidores mais preocupados com esta questão.

“É esperado que a adoção do investimento sustentável cresça de forma significativa”, refere o estudo. “Adicionalmente, é esperado que muito investidores aumentem a alocação de investimentos sustentáveis nos seus portefólios. De facto, 58% dos investidores antecipam que que o investimento sustentável se torne a abordagem standard dentro de 10 anos”.

O empenho nesta tendência não é, no entanto, geograficamente linear. China, Brasil e Emirados Árabes Unidos são os países que mostraram maior interesse, enquanto nos EUA e Reino Unido ficam abaixo da média global.

A UBS explica ainda que quem investe de forma sustentável, fá-lo geralmente com uma porção significativa do portefólio, sendo que a alocação média de ativos está atualmente nos 36%. Neste caso, os EUA ficam acima da média (49%), “o que indica que poucos norte-americanos investem de forma sustentável, mas quem o faz está empenhado na abordagem”

“Enquanto alguns investidores entendem o conceito básico, existe uma confusão generalizada sobre termos de investimento sustentável, as suas várias abordagens e até mesmo o impacto”, refere a análise.

Por exemplo, os investidores fazem pouca distinção entre as três principais abordagens de investimento sustentável: exclusão (exclui empresas ou indústrias que não alinham com os valores do investidor), integração (integra fatores ambientais, sociais e de corporate governance nos processos de investimento tradicional) e investimento de impacto (investimento com o propósito de gerar impacto ambiental e social, a par de retorno).

As conclusões do relatório indicam ainda que maior nível de educação académica e maior riqueza geralmente leva a uma adoção maior. Entre os investidores mais riscos, 65% mostraram preocupações neste sentido e referiram que tomam decisões de consumo, hábitos e até de carreira em linha com esses valores.

Por exemplo, 69% afirmaram que estão dispostos a pagar mais por produtos de empresas, com boas práticas. No entanto, nos investimentos, não deixam de esperar retornos.

“Poucos investidores esperam sacrificar retornos quando investem de forma sustentável. De facto, 82% acreditam que os retornos dos investimentos sustentáveis ​​irão igualar ou superar os dos investimentos tradicionais. Os investidores vêem as empresas sustentáveis ​​como responsáveis, bem geridas e com visão de futuro – e assim, como bons investimentos. Caso os investidores estejam certos, mais empresas provavelmente adotarão práticas sustentáveis. Talvez então o mundo seja um lugar melhor”, acrescenta.