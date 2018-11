Quatro hotéis portugueses ganham prémio Condé Nast Johansens 2019

A Condé Nast Johansens, do editorial das revistas “Vogue”, “GQ”, “Condé Nast Traveller” e “Glamour”, é o guia multicanal de referência para os viajantes independentes com 550 recomendações em 60 países, sendo a referência por excelência para os hotéis independentes, inspecionados anualmente.

A sua equipa conta com 30 local experts, que têm por função inspecionar repetidamente cada uma das propriedades agregadas em torno das suas recomendações. Os guias da Condé Nast Johansens têm 5,8 milhões de usuários e a sua distribuição ultrapassa os 30 mil exemplares a nível internacional, com o website a receber mais de 100 visitas visitas mensais.

Os galardões têm como base os votos online, as avaliações dos hóspedes e os relatórios emitidos pelos local experts sobre os hotéis recomendados nos guias, tanto impresso como online, pela Condé Nast Johansens.

Para a mais recente edição dos prémios, a de 2019, quatro hotéis nacionais foram galardoados com as distinções da Condé Nast Johansens: o Hotel Infante Sagres, Porto (Best Newcomer or Back on the Scene Hotel); o Tivoli Carvoeiro, Algarve (Best for Families); o Santiago de Alfama Hotel, Lisboa (Best Urban Hotel); e o terra Nostra Garden Hotel, Açores (Readers’ Award).

Os prémios que reconhecem os melhores hotéis do mundo para o mercado das viagens de luxo e foram atribuídos no dia 5 de novembro no Hotel The May Fair de Londres.