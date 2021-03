Que cenário enfrenta o mercado de M&A em 2021?

Os processos de fusões e aquisições, ou M&A (Merges & Acquisitions), são pilares centrais do tecido empresarial e deles depende a competitividade da economia portuguesa. No rescaldo de um ano de crise de saúde pública que fez tremer os agentes socioeconómicos chegou a altura de avaliar o comportamento do mercado transacional e alinhar as perspetivas para 2021.

O mercado português revelou-se resiliente em 2020, com alguma subida no valor das operações apesar de as mesmas terem caído face a 2019. Quais são as previsões dos especialistas para o mercado de M&A em 2021? Que soluços terá este em função do prolongado confinamento? São questões que vamos colocar na próxima JE editors Talks: Fusões & Aquisições, à qual poderá assistir no próximo dia 25 de março, às 17h00.

Esta iniciativa vai reunir figuras de diferentes empresas associadas a este mercado, como é o caso da EY, ONEtoONE, Abreu Advogados, Moneris e Caixa Geral de Depósitos. Como sempre, esta JE editors Talks serve de complemento ao caderno especial dedicado ao tema, que acompanha a mais recente edição d’O Jornal Económico.

Este conteúdo patrocinado foi produzido em colaboração com EY, ONEtoONE, Abreu Advogados, Moneris e Caixa Geral de Depósitos.