“Que futuro para a Europa?”. Pierre Moscovici e António Costa debatem no ISEG

Na próxima quinta-feira, dia 6 de dezembro, no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), em Lisboa, vai realizar-se um debate sobre o futuro da Europa, com a participação do comissário europeu para os Assuntos Económicos e Financeiros, Fiscalidade e União Aduaneira, Pierre Moscovici, e do primeiro-ministro de Portugal, António Costa. A moderação do debate caberá a Luísa Meireles, diretora de informação da Agência Lusa.

“Que futuro para a Europa?” Este será o mote do debate, co-organizado pelo Governo de Portugal e pela Comissão Europeia, no âmbito da iniciativa “Encontros-Diálogos com os Cidadãos”. De acordo com a organização, o objetivo consiste em “esclarecer e ouvir as principais preocupações e expectativas dos cidadãos em domínios fundamentais para o futuro da Europa”.

“O Governo Português deverá apresentar as conclusões desta consulta aos cidadãos sobre o futuro da Europa num relatório nacional, parte de um relatório europeu da iniciativa a apresentar ao Conselho Europeu de dezembro. O relatório final será apresentado na Cimeira de Sibiu, em maio de 2019. Esta consulta pública é a maior alguma vez organizada simultaneamente nos 27 Estados-membros”, informa a organização, através de comunicado.