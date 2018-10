Queda de 2% da EDP e perdas no retalho arrastam bolsa nacional

Ler mais

A bolsa portuguesa negocia em queda, a meio da manhã desta segunda-feira, dia 1 de outubro. O principal índice do mercado, PSI 20, cai 0,44%, para 5.335,64 pontos, pressionado pelas desvalorizações da EDP e do setor do retalho. Nas praças europeias, o sentimento é positivo, numa altura em que a tensão comercial entre os Estados Unidos e a China dá sinais de ter arrefecido.

A destacar-se entre as perdas está a EDP, que recua 1,64% para 3,126 euros. A elétrica portuguesa anunciou esta segunda-feira que o norte-americano Capital Group cortou a sua participação para 2,958%. Segundo o site da EDP, a 30 de junho, o Capital Group detinha uma participação de 9,97% na EDP e era o segundo maior acionista após a China Three Gorges, que tem 23,27%.

A EDP Renováveis acompanha a tendência da casa-mãe e perde 1,09% para 8,645 euros. Também no setor da energia, a Galp cai 0,99% para 16,920 euros.

No ‘vermelho’ está também o setor do retalho. A Jerónimo Martins resvala 0,24% para 12,655 euros, enquanto a Sonae desvaloriza 0,11% para 0,891 euros. De notar que a Sonae anunciou que chegou a acordo com a Corpfin Capital para adquirir 60% da Tomenider SL, através da sucursal espanhola da subsidiária Modelo Continente. O valor total da operação ronda os 45 milhões de euros.

Em queda estão ainda a Mota-Engil (-0,48%), a Navigator (-0,24%), a Sonae Capital (-1,75%), a Pharol (-0,56%) e a Ibersol (-1,06%).

Em contraciclo, estão a Altri (0,85%), o BCP (0,04%), a Corticeira Amorim (0,35%), os CTT (0,41%), a NOS (0,19%), a F. Ramada (0,50%) e a Semapa (0,35%).

As restantes bolsas europeias seguem em terreno positivo. O índice alemão DAX ganha 0,69%, o francês CAC 40 valoriza 0,19%, o italiano FTSE MIB sobe 1,12%, o espanhol IBEX 35 aprecia 0,34%, o holandês AEX avança 0,58% e o britânico FTSE 100 soma 0,06%.

Ramiro Loureiro, analista de mercados do Mtrader, do Millennium bcp, nota que “se o acordo comercial entre os EUA e o Canadá pode dar alguma tranquilidade, a revelação de que a indústria na China arrefeceu em setembro retira entusiasmo, pese embora os serviços chineses terem acelerado inesperadamente”. “Os principais índices bolsistas chineses estiveram encerrados na última sessão, pelo que não traduziram a evolução dos indicadores”, acrescenta o analista.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, ganha ligeiramente 0,06% para 82,78 euros, enquanto a cotação do crude WTI soma 0,08%, para 73,31 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro desvaloriza 0,07% para 1,159 dólares e a libra aprecia 0,15%, para 1,304 euros.