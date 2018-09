Queda de 4,75% da Pharol marca sessão. PSI 20 fecha no ‘vermelho’

O principal índice bolsista nacional, PSI 20, encerrou a sessão desta terça-feira a cair 0,18%, para 5.269,45 pontos, num dia em que as principais congéneres europeias encerraram mistas.

Em Lisboa, a Pharol liderou as perdas. A empresa caiu 4,75%, para 0,18 euros, após ter apresentado resultados semestrais pouco animadores na segunda-feira.

A Pharol registou um prejuízo de 2,8 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano, o que se compara com os lucros de 200 mil euros no período homólogo, se ajustado dos efeitos não recorrentes do Investimento Oi (sem esse ajustamento o lucro em junho de 2017 tinha sido 61,8 milhões).