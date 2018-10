Queda de 8% da Altri e perdas do retalho prejudicam bolsa nacional

A bolsa portuguesa está a acompanhar a Europa em queda, a meio da manhã desta quarta-feira, dia 10 de outubro, depois de uma abertura flat. O principal índice do mercado, PSI 20, perde 0,57%, para 5.118,97 pontos, pressionado pelas desvalorizações da Altri e retalho. Os mercados europeus continuam a mostrar-se bastante permeáveis à discussão parlamentar do Orçamento do Estado italiano.

A Altri é a cotada que mais perde no PSI 20, ao recuar 8,10% para 8,060 euros. A papeleira está a tomar mais-valias, depois de na sexta-feira ter feito máximos de quase dois meses com a melhoria de preço-alvo atribuído pelo CaixaBank às ações da cotada, de 7,85 euros para 9,40 euros. Ainda no setor das papeleiras, a Semapa recua 2,38% para 16,440 euros e a Navigator perde 3,71% para 4,044 euros.

No setor do retalho, a Jerónimo Martins desvaloriza 0,70% para 11,375 euros e a Sonae perde 1,08% para 0,867 euros. A retalhista está em queda apesar de a oferta pública de venda da Sonae MC, a unidade de retalho da Sonae, ter sido percecionada pelos analistas como benéfica para o grupo. Também a Sonae Capital está em sentido negativo, ao perder 0,88% para 0,793 euros.

A EDP cai 0,38% para 3,138 euros, depois de esta terça-feira ter concluído a primeira emissão de green bonds e ter levantado 600 milhões de euros a um juro abaixo de 2%. Também a subsidiária EDP Renováveis está no ‘vermelho’, com uma queda de 0,41% para 8,470 euros.

Em terreno negativo seguem ainda a Corticeira Amorim (-0,19%), a Mota-Engil (-2,64%), os CTT (-0,42%) e a Pharol (-0,13%).

A contrariar a tendência destaca-se o BCP, que tem sido fortemente penalizado pela situação político‐orçamental em Itália. O banco liderado por Miguel Maya recupera 0,66% para 0,228 euros. Já a Galp Energia ganha 1,64% para 16,780 euros. Em alta estão ainda a NOS (0,24%) e a Ibersol (0,44%).

As restantes praças europeias estão a negociar em sentido negativo. O índice alemão DAX perde 0,50%, o francês CAC desvaloriza 0,50%, o italiano FTSE MIB deprecia 0,16%, o holandês AEX cai 0,33%, o britânico FTSE 100 recua 0,13% e o espanhol IBEX 35 resvala 0,45%.

A preocupar os investidores está a colisão entre o governo italiano e a União Europeia relativamente à meta de défice a ser inscrita no Orçamento do Estado para 2019, o que está a preocupar os investidores europeus. Os analistas do Bankinter lembram os alertas do Banco de Itália sobre o impacto do aumento nos spreads de risco do país nos rácios de capital dos bancos.

No setor petrolífero, a cotação do barril de Brent, que serve de referência para a Europa, recua 0,38% para 84,96 euros, enquanto a cotação do crude WTI perde 0,11%, para 74,88 dólares por barril.

No mercado cambial, o euro deprecia 0,07% para 1,148 dólares e a libra soma 0,08% para 1,315 dólares.