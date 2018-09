Quem quer afastar Theresa May? Conservadores britânicos conspiram contra a própria primeira-ministra

Ler mais

Os conservadores britânicos resgataram um documento interno escrito em abril, no qual é descrito um plano para forçar a atual primeira-ministra, Theresa May, a renunciar imediatamente após o Brexit, em março de 2019. Além disso, o documento inclui uma lista que analisa os 27 possíveis sucessores de May, segundo o jornal The Telegraph, que teve acesso ao documento.

Os planos conservadores contra May não são de agora. Desde que, depois de substituir David Cameron, decidiu marcar eleições antecipadas e perdeu a maioria absoluta de que usufruía em troca por uma maioria simples que parte do partido não lhe perdoou o deslize político.

As conversações sobre o Brexit só vieram piorar o ambiente interno, com Theresa May a ter por várias vezes que puxar dos seus galões de presidente do partido para o obrigar a aceitar os pontos de vista do governo – o que, mesmo assim, não aconteceu sempre.

Finalmente, quando os ultraconservadores deixaram o governo (com o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, à cabeça) os dias de Theresa May, que até aí já eram complicados, ficaram um pouco mais cinzentos.

E a União Europeia não ajudou: ao cortar a maioria do plano de May para uma saída limpa e com um acordo entre as partes, colocou a primeira-ministra nas mãos dos seus inimigos internos.

Nesta quinta-feira, o ex-ministro e deputado conservador Mike Penning, apoiante de May em 2016, quando substituiu Cameron, garantiu que o plano da primeira-ministra para o Brexit “está morto”, e demonstrou a sua convicção de que May nunca conseguirá aprová-lo no Parlamento por causa da sua rejeição no seio de um importante setor do partido.

Os deputados conservadores que lançaram o plano parecem estar dispostos a “convidar May a deixar o seu cargo” imediatamente após 29 de março de 2019, a data efetiva do Brexit. Há poucos dias, a BBC informava que um grupo de 50 deputados conservadores reuniram para discutir como e quando forçar a renúncia da primeira-ministra. Do que todos estão convencidos é que Theresa May não tem futuro na política no Reino Unido

O documento interno do Partido Conservador elenca uma lista de 27 candidatos a substituir May, da qual constam o atual ministro do Meio Ambiente, Michael Gove; David Davis, o ex-ministro Para o Brexit; Dominic Raab, que agora subst lidera as negociações com Bruxelas, depois de substituir Boris Johnson; o próprio Boris Johnson; o ministro da Educação, Damian Hinds; e os deputados Andrea Leadsom e Gavin Wil. Raab, diz o documento, é o mais bem posicionado para derrotar May.