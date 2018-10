Quem vai substituir Nikki Haley na ONU? Ivanka Trump está na lista

Ivanka Trump, filha do presidente norte-americano Donald Trump, foi há dois anos um dos nomes que chegaram a circular para preencher o lugar de representante dos Estados Unidos na Organização das Nações Unidas (ONU), mas a escolha acabou por cair em Nikky Haley.

Agora, com a saída de Haley programada para o final do ano, Ivanka volta a fazer parte da lista dos possíveis substitutos. Jared Kushner, também conhecido por Jarvanka, genro de Trump, também faz parte da lista – como aliás acontecia há dois anos.

“Ouvi muitos nomes e ouvi o de Ivanka. Acho que Ivanka seria incrível”, disse Trump aos jornalistas na Casa Branca, antes de partir em viagem para Iowa. O Senado tem de confirmar a escolha, o que poderia ser difícil face a nomes familiarmente ligados ao presidente – mas é tudo uma questão de negociação.

A própria Ivanka, perante a especulação, escreveu no Twitter que é “uma honra trabalhar na Casa Branca com tantos bons colegas”. “Sei que o presidente nomeará um substituto formidável para a embaixadora Haley. Esse substituto não serei eu”, acrescentou.

It is an honor to serve in the White House alongside so many great colleagues and I know that the President will nominate a formidable replacement for Ambassador Haley. That replacement will not be me.

— Ivanka Trump (@IvankaTrump) October 9, 2018