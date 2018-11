Quer diminuir os gastos na saúde? Conheça quatro dicas que vão ajudá-lo a poupar

No que toca à saúde, muitas vezes a prevenção é melhor forma de preservar o bem-estar e poupar dinheiro. Diariamente, há pequenos cuidados que pode ter e que fazem a diferença, ajudam a manutenção do seu corpo, previnem problemas futuros e ainda permitem poupar nos gastos com a saúde.

Para melhorar o seu nível da saúde, a Associação Mutualista Montepio recomenda quatro cuidados que pode ter agora e que mais tarde vai agradecer.

Higiene oral em dia

É algo que nos é ensinado quando somos crianças e que muitas vezes, com o passar do tempo, torna-se num descuido. A melhor forma de poupar com a saúde oral é através da prevenção.

Como tal, a Ordem dos Médicos Dentistas recomenda que consulte um dentista, pelo menos, duas vezes por ano. Fazer consultas de higiene oral com alguma periodicidade é o primeiro passo para prevenir e detetar precocemente problemas relacionados com a saúde bucal, que causam bastante mal-estar e são dispendiosos.

Alimentação saudável

Ter uma alimentação saudável e equilibrada traz inúmeros benefícios, nomeadamente ajudar a controlar o peso e à manutenção da saúde. De acordo com a Direção Geral de Saúde, uma alimentação equilibrada reduz o risco de doenças cardiovasculares e acidentes vasculares cerebrais (AVC), reduz a tensão arterial e protege contra alguns tipos de cancro.

Check-up anual

Fazer uma revisão médica regular, é uma forma eficaz para detetar doenças precocemente e receber conselhos de um médico para preservar a saúde.

A Direção Geral de Saúde recomenda que, mediante a idade, sexo e estado de saúde, as pessoas façam anualmente um conjunto de exames básicos, como por exemplo: medição da glicémia, IMC, peso, altura, tensão arterial, frequência cardiovascular, perímetro abdominal e ECG.

Par de óculos extra

Quem tem de utilizar óculos diariamente já sentiu, em qualquer momento, a necessidade de ter um par a mais guardado na gaveta, quer seja porque se esqueceu ou perdeu os óculos ou porque gosta de ter um para para trabalhar e outro para os momentos de lazer, por exemplo.

Pode parecer um pequeno pormenor, porém pode ser um fator diferenciador para a saúde dos seus olhos. Além disso, evita ter gastos extraordinários no caso de perder os seus óculos.