Quer manter a sua empresa segura? Saiba como.

A protecção da informação tem vindo a ter uma importância cada vez maior, no seio das empresas. A grande maioria das organizações ainda não consegue identificar as falhas de segurança e incidentes.

Hoje reconhece-se a importância de dotar as empresas com ferramentas de segurança digital de forma a enfrentar os ataques cibernéticos, estes cada vez mais sofisticados, mas antes de implementar qualquer estratégia de segurança, é fundamental efetuar uma auditoria, de forma a conhecer, em detalhe, o que se passa na sua organização.

Todos os dias surgem novas ameaças e todas as empresas são potenciais alvos. As organizações necessitam de uma protecção eficaz contra a cibersegurança e, para além das medidas básicas, precisam otimizar as suas capacidades recorrendo a tecnologias mais avançadas.

A parceria Decunify/ Palo Alto Networks procura proporcionar, num contexto empresarial, um serviço gratuito de auditoria que culminará com um relatório completo onde pode saber se há malware existente na rede, quais as aplicações de risco elevado em utilização, as tentativas de intrusão na rede, se já se registaram perda de dados importantes, entre outras informações.

Veja o exemplo de um relatório, para perceber quais os dados que terá acesso através do Check-Up Segurança Decunify/Palo Alto Networks.

Este serviço pode ajudá-lo a reduzir riscos, dar flexibilidade, ter visibilidade suficiente sobre o que está a acontecer e obter controlo sobre o que mais importa – o seu negócio!

Este artigo foi produzido em colaboração com a DECUNIFY – Soluções de Comunicações S.A.