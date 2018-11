Quer saber quanto valem as casas na sua cidade? O INE está mais tecnológico e quer ajudar

A versão 2.0 do serviço ‘preços de habitação nas cidades‘, que lançado há um ano pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), já está disponível. A grande novidade é que já é possível consultar os preços das habitações de sete grandes cidades portuguesas em dispositivos móveis (sistemas operativos iOS e Android).

A ligação para a aplicação está disponível no Portal do INE e permite a consulta interativa dos preços medianos de venda de alojamentos familiares (euros/m2) ao nível da secção estatística e quadrícula 500m x 500m, nas cidades com mais de 100 mil habitantes: Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Amadora, Braga, Funchal e Coimbra.

Este produto não funciona como app já que a ligação é feita através do portal do INE, mas a nova versão facilita o uso móvel. Esta ferramenta tem por base a informação administrativa georreferenciada utilizada para as estatísticas de preços da habitação ao nível local e incorpora os resultados obtidos neste projeto para as cidades e respetivas freguesias ou agregações de freguesias.