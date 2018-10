O que vai mudar com o Orçamento do Estado para 2019? Envie questões para serem o respondidas nos próximos Webinar

O email consultorio.oe@jornaleconomico.pt , está disponível para receber quaisquer dúvidas sobre o OE do próximo ano.

Os partners da EY vão responder-lhe.

Do IRS, às propinas, até aos impostos sobre a energia, há mudanças propostas que vão alterar as finanças pessoais. Dia 22 de outubro, Anabela Silva, a líder da área de People Advisory Services em Portugal e em Angola, estará na redação do Jornal Económico para explicar como as medidas apresentadas vão afetar as famílias.

E quais serão os encargos e benefícios para as empresas? Dia 29 de outubro, é a vez de falarmos das novidades trazidas pelo OE 2019 para o setor empresarial. Para isso, Luís Marques, Country Tax Leader da EY, irá explicar todas as alterações propostas.