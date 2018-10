Quinta do Lago investe 10 milhões em centro desportivo de alta performance

Tem a designação de ‘The Campus’ e é o mais recente projeto desportivo de elite da Quinta do Lago, anunciou hoje, 30 de outubro a empresa em comunicado.

O centro desportivo da Quinta do Lago é um espaço centrado na educação e na reabilitação e é o espaço ideal para a prática desportiva, apoiados pelo Centro de Alto Rendimento.

O investimento foi feito no valor de 10 milhões e vem no sentido de rejuvenescer o empreendimento de luxo no Algarve, iniciado em 2009.

”No ‘The Campus’, os atletas podem praticar desde ténis e padel, passando pelo yoga, ballet ou barre fitness, programas de fitness como o zumba, até treinos de alta intensidade, como treino de HIIT, pump no estúdio de fitness, indoor cycle, máquinas de cardio e pesos leves no ginásio funcional. No ginásio de alto desempenho está prevista também a ginástica funcional para todos aqueles que procuram aumentar a força muscular e corrigir a má postura” explica o comunicado.

Vão ser disponibilizadas duas piscinas exteriores aquecidas, uma para adultos e outra para crianças, assim como salas de tratamento médico, sauna, banho turco, jacuzzi, banho de gelo e bike shed e um lago privado para os treinos de natação.

Para além das áreas aquáticas, estará disponível também um campo de futebol, estadas e trilhos para treinos de atletismo.

“A Quinta do Lago procura reinventar-se continuamente com o objetivo de manter a sua reputação, aumentar o seu valor no mercado e atrair novos moradores e visitantes”, afirma o CEO, Sean Moriarty.