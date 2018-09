Quintas do Funchal abrangidas por programa de podas e tratamento de árvores

As quintas do Funchal vão ser abrangidas por um programa de corte, podas, e tratamento de árvores, por parte do Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza (IFCN), no âmbito da política de gestão e manutenção dos espaços verdes da jurisdição deste organismo.

Abrangida por este programa está a Quinta das Cruzes, onde já decorre esta intervenção. Manuel Filipe, presidente do IFCN, salienta que as intervenções nas áreas, de grande porte, quer através do seu corte total ou remoção de ramos volumosas, resultou de “uma avaliação cuidada” do organismo e também do acompanhamento dos seus técnicos.

“Estes trabalhos, devidamente programados, realizam-se, essencialmente, por questões de segurança, uma vez que por diversas razões, incluindo a presença de doenças irreversíveis, há a forte possibilidade dos ramos fendidos desprenderem-se em condições meteorológicas adversas, ameaçando pessoas e bens”, explica o responsável pelo IFCN.

A intervenção passa também por garantir que as árvores se mantenham “saudáveis e fortes” e com isso se valorize os espaços verdes da Madeira.