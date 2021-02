Se em 2020 a Quintela e Penalva (QP) registou um volume de vendas de 120 milhões de euros, com 60% de investidores portugueses e 40% do mercado internacional, o objetivo para este ano já está definido: crescer 25%. Em entrevista ao Jornal Económico (JE), Francisco Quintela, cofundador da empresa em conjunto com Carlos Penalva, faz um balanço positivo do último ano apesar da pandemia.

“Os melhores meses que tivemos em toda a vida da Quintela e Penalva foram em 2020, o que é uma coisa estranha. Não sei explicar como se deu este fenómeno. Em janeiro e fevereiro até posso compreender, agora entre julho e dezembro já não compreendo”, refere, dando como exemplo a loja que a promotora tem no Estoril, onde o ticket médio é de 1,6 milhões de euros.

