A maioria dos projectos encontra-se na fase de construção, estando a R.Power a planear iniciar a sua expansão em 2024.

9 Novembro 2023, 15h22

A R.Power, promotor e produtor independente de energia na Polónia, anuncia uma transação em que adquiriu projectos fotovoltaicos com uma capacidade total de 91 MWp (megawatts pico). O portefólio foi adquirido à EOS, uma joint-venture controlada pela Cero Generation (parte do Green Investment Group da Macquarie), um dos principais promotores de energia solar que opera em toda a Europa.

A R.Power é um produtor independente de energia solar líder na Polónia, expandindo as suas operações na Roménia, Itália, Portugal, Espanha e Alemanha. As actividades da R.Power abrangem toda a cadeia de valor do sector da energia solar, incluindo o desenvolvimento de projectos de centrais fotovoltaicas, engenharia, aprovisionamento e construção (EPC), operações e manutenção de centrais eléctricas e a produção de energia renovável como produtor independente de energia.

“Esta transação marca o próximo passo na expansão da nossa carteira no mercado polaco. Atualmente, tanto na Polónia como noutros mercados europeus, temos quase 1,5 GWp de projectos com acesso garantido à rede e mais de 21 GWp de capacidade em fases iniciais de desenvolvimento de projectos”, avança em comunicado Klaudiusz Kalisz, membro do Conselho de Administração da R.Power.

“As operações da R.Power baseiam-se em capital estável de investidores polacos e estrangeiros, como o Three Seas Fund e o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento, que se comprometeram a investir 250 milhões de euros. Graças a eles, podemos realizar, de forma segura e previsível, grandes investimentos em fontes fotovoltaicas em toda a Europa”, afirma.