Ramada com lucros de 67,3 milhões em setembro

Resultado líquido consolidado do período da Ramada Investimento e Indústria soma 67,3 milhões tendo subido 31%.

Nos primeiros nove meses de 2018, o resultado líquido das operações continuadas ascendeu a 7,113 milhões, sendo inferior em 85,3% ao registado no período homólogo de 2017. Excluindo os ganhos imputados a associadas, no valor de 42,2 milhões, o Grupo apresenta um crescimento do resultado líquido face a 2017 em 1,127 milhões que corresponde a um crescimento de 18,8%.

O resultado líquido das operações descontinuadas foi de 60,2 milhões de euros, o qual inclui o ganho com a alienação da totalidade da actividade de soluções de armazenagem. Em igual período de 2017 os resultados desta actividade ascenderam a 3,145 milhões.

Nos primeiros nove meses de 2018 as receitas totais do Grupo Ramada ascenderam a 98,4 milhões, apresentando um aumento de 65,5% face às receitas totais registadas em igual período de 2017.

Este crescimento é explicado pelo impacto da consolidação da participada Socitrel apenas em 2018. Excluindo o efeito referido, o Grupo apresenta neste período um crescimento homólogo no montante de 5,574 milhões, o que representa um

crescimento de 9,4%.

Os custos totais, excluindo amortizações, resultados financeiros e impostos sobre o rendimento, no montante de 83,510 milhões, registaram um crescimento de 80,6% face a Setembro de 2017.

O EBITDA atingiu o montante de 14,868 milhões, superior em 12,7% face ao registado nos primeiros nove meses de 2017. A margem EBITDA ascendeu a 15,1% face a 22,2% registada no período homólogo.

O resultado operacional (EBIT), no montante de 10,607 milhões, registou um crescimento de 11,3% face aos 9,528 milhões em 2017.

Os resultados financeiros negativos, no montante de 1,255 milhões, registaram um decréscimo de 6,7% face a igual período de 2017.

A Ramada Investimentos é a sociedade-mãe de um conjunto de empresas que, no seu conjunto, exploram dois segmentos de negócio. O Segmento Indústria, que inclui a actividade dos aços especiais e trefilaria, assim como a actividade relacionada com a gestão de investimentos financeiros relativos a participações em que o Grupo é minoritário; e o Segmento Imobiliário, vocacionado para a gestão de activos imobiliários.