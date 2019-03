Reabilitação urbana em Portugal entrou em forte alta no início de 2019

De acordo com os dados obtidos no inquérito mensal à reabilitação urbana realizado pela AICCOPN – Associação dos Industriais da Construção Civil e das Obras Públicas aos empresários do setor da construção que atuam neste mercado, o índice do nível de atividade “registou em janeiro um forte aumento de 27,2%, em termos homólogos e de 1,0% face ao último mês de 2018, confirmando a tendência de crescimentos significativos observada nos últimos meses”.

Em termos genéricos, o nível de atividade deste segmento da construção nacional aumentou 27,2%, a carteira de encomendas cresceu 40% e existe um ‘plafond’ de 9,5 meses de produção assegurada em contratos já firmados para as empresas, a dados de final de janeiro passado

“Relativamente, ao índice que mede a evolução da carteira de encomendas das empresas no segmento da reabilitação urbana observou-se também um aumento significativo, em janeiro, com um aumento de 40,0% em termos homólogos e de 0,5% face ao mês anterior”, explica um comunicado da associação presidida por Reis Campos.

O mesmo documento da AICCOPN acrescenta que “o indicador que estima a produção contratada em meses, ou seja o tempo assegurado de laboração a um ritmo normal de produção, fixou-se em 9,5 meses, em janeiro, o que representa um aumento de 3,2% face aos 9,2 meses registados em janeiro de 2018.