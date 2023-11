Este é o terceiro crédito que o clube de futebol pede, sendo que aumenta o financiamento para 1.170 milhões de euros.

11 Novembro 2023, 19h04

O Real Madrid vai solicitar um terceiro empréstimo para as obras no estádio do Santiago Barnabéu de 370 milhões de euros, que foi aprovado hoje na assembleia extraordinária, que contou com um apoio quase unânime, segundo o jornal ‘Cinco Dias’. Este crédito aumenta o financiamento para 1.170 milhões de euros.

Inicialmente o custo inicial da remodelação foi estimado em 525 milhões de euros, tendo o clube em 2018 feito um pedido de 575 milhões de euros e em 2021 fez outro de 225 milhões. O Real Madrid recorreu a instituições financeiras para pagar uma estufa que não estava no projeto original, um grande armazém subterrâneo, que permite guardar a relva quando não há jogos e que permite que sejam realizados outro tipo de eventos no estádio. O clube chega agora a uma terceira linha de crédito de 370 milhões de euros.

O presidente d clube argumentou que o orçamento e os prazos de execução aumentaram devido a causas alheias derivadas da situação económica global como o aumento dos preços devido à guerra da Ucrânia, à pandemia ou ao aumento do custo da energia, e também devido a obras de melhoria que inicialmente não estavam previstas.

Até 30 de junho o Real Madrid gastou 892,7 milhões nas obras, tendo os 800 milhões sido provenientes dos dois primeiros empréstimos e outros 92,7 milhões vieram de fundos próprios.

Para este financiamento o presidente, Florentino Pérez, garante que terá condições favoráveis e que a entidade pagará cerca de 60 milhões anuais pelos 1.170 milhões dos três empréstimos, a uma taxa fixa média de 3%.