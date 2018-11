Reaproximação entre EUA e China anima Wall Street

Wall Street abriu a segunda sessão da semana a negociar em terreno positivo, invertendo as quebras registadas no fecho da sessão anterior. Os principais índices norte-americanos estão a negociar no verde com o S&P 500 a valorizar 0,36% para 2,736.32 pontos, o Nasdaq a subir 0,69% para 6,873.86 pontos e o Dow Jones a ganhar 0,07% para 25,405.12 pontos.

A levantar os ânimos da bolsa norte-americana estiveram os resultados acima das estimativas dos analistas da cadeia Home Depot, que valorizou 1%, durante o premarket, e o aproximar das relações comerciais entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo.

Segundo a Agência Reuters, um alto representante chinês estará a preparar uma visita aos Estados Unidos antes do encontro oficial entre os líderes dos dois países, o presidente chinês, Xi Jiping, e o presidente norte-americano, Donald Trump, que irá ocorrer à margem da cimeira do G20, agendada para o final de novembro, na Argentina.

“A pressão sobre o mercado bolsista foi, de alguma forma, aliviado”, disse Andre Bakhos, analista da New Vines Capital LLC. “No entanto, o mercado terá uma postura defensiva até ao momento em que o comércio [entre os EUA e a China] for mais claro” (tradução livre).

A sessão de segunda-feira ficou marcada pela quebra das ações da Apple pelo quarto dia consecutivo, perdendo 5%, depois de vários fornecedores de componentes dos iPhones terem ajustado a sua produção à procura, abaixo das expectativas, dos smartphones da empresa de Cupertino. No setor financeiro, o Goldman Sachs também desvalorizou depois de se saber que o ministro das Finanças da Malásia querer o reembolso das comissões pagas ao banco que participou no polémico caso da 1MDB.

Entre as matérias -primas, o (West Texas Intermediate) WTI perde 1,25%, para 58.69 dólares por barril e o Brent, que serve de referência para a Europa, está a ceder 1,97% para 68.74 dólares.

Nos mercados cambiais, o euro está a apreciar 0,43% face ao dólar para 1.1266 dólares e a libra esterlina face ao dólar 0,81% para 1.2953 dólares.