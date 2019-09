Receita fiscal aumenta 1.241 milhões de euros até agosto impulsionada pelo IVA

A receita fiscal do subsetor Estado aumentou 1,2 mil milhões de euros em impostos até agosto, face ao período homólogo, impulsionada sobretudo pelo IVA, indica a Síntese de Execução Orçamental divulgada hoje.

“Nos primeiros oito meses do ano a receita fiscal líquida do subsetor Estado registou um aumento de 1.241,3 milhões de euros (+4,4%) face ao período homólogo, maioritariamente explicado pela evolução da receita de IVA”, refere a Direção Geral do Orçamento (DGO).

Em termos acumulados, a receita fiscal totalizou 29.239 milhões de euros até agosto.