Receitas da Altice Portugal aumentam 1,8% para 525 milhões de euros no terceiro trimestre

A Altice Portugal, dona da MEO, reportou uma receita total de 525 milhões de euros no terceiro trimestre do ano, valor que representa um crescimento de 1,8% face ao segundo trimestre, superando a média de previsões dos analistas, apesar de uma leve quebra homóloga da 0,3%. A filial portuguesa do grupo francês liderado por Patrick Drahi aponta para uma “trajetória de recuperação” face aos três últimos exercícios, no comunicado divulgado esta quarta-feira.

O consensus dos 18 analistas que acompanham o título da Altice apontava para uma receita de 511 milhões de euros em Portugal, no período compreendido entre julho e setembro deste ano. Segundo a operadora de telecomunicações, que em Portugal é liderada por Alexandre Fonseca, a subida de 1,8% na faturação no terceiro trimestre confirma a recuperação face às quedas sentidas nos últimos exercícios.

“A evolução face a igual período do ano anterior é igualmente positiva e praticamente atingiu o ponto de inflexão, mantendo a fortíssima trajetória de recuperação”, salienta a empresa liderada por Alexandre Fonseca: -0,3% face ao terceiro trimestre de 2017; -6,5% no primeiro trimestre de 2018; e -5,4% no segundo trimestre de 2018. Na origem deste resultado estará a performance da operadora no segmento Consumo e o “acentuado crescimento no wholesale“.

Por sua vez, o lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) fixou-se nos 226 milhões de euros, mais 1,8% do que no segundo trimestre deste ano. Este valor fica acima da média de estimativas dos analistas, que previam um EBITDA de 221 milhões de euros na operação portuguesa, mas representa uma descida de 5,4% face aos 239 milhões de EBITDA registados no período homólogo.

Já o CAPEX, indicador que reflete o investimento realizado pela operadora, fixou-se nos 92 milhões de euros no terceiro trimestre, abaixo dos 101 milhões estimados pelos analistas. Este valor representa um “investimento acumulado no ano de 303 milhões de euros [idêntico ao realizado até ao final do terceiro trimestre de 2017], refletindo a continuidade do forte investimento da Altice Portugal no país, em particular na rede de fibra ótica nacional em expansão para todo o território, na cobertura da rede móvel e na manutenção das políticas comerciais de aquisição de novos clientes”, sublinha a operadora.

A Altice Portugal salienta também que estes resultados surgem numa altura em que se registou, “pelo quarto trimestre consecutivo, o crescimento da sua base de clientes fixos, e mantendo o crescimento face ao período homólogo”. Em simultâneo, a empresa “manteve o seu plano de investimento na modernização da infraestrutura móvel, atingindo uma cobertura populacional de 98,6% no 4G e 74,8% no 4G Plus, no final do terceiro trimestre de 2018, prosseguindo o plano de preparação da rede móvel para a utilização do 5G”.