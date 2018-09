Receitas da Bizdirect crescem 18% para 34 milhões de euros

Ler mais

As receitas da Bizdirect cresceram 18% nos primeiros seis meses do ano, em termos homólogos, para os 34 milhões de euros. A contribuir para o aumento da faturação esteve a “performance positiva” de todas as unidades de negócio da empresa, disse a Bizdirect em comunicado enviado às redações esta sexta-feira. Cerca de 9% da faturação tem origem nos negócios internacionais da empresa.

A Bizdirect é a empresa tecnológica do universo Sonae IM e é “especializada na comercialização de soluções de IT na consultoria e gestão de contratos corporativos de licenciamento e na integração de soluções Microsoft”, lê-se na nota. Com 18 anos, “a Bizdirect prova ser um parceiro de confiança nas TI em constante evolução, que se ajusta diariamente às novas dinâmicas do mercado, trabalhando de forma inovadora”, diz o documento.

Para João Mira Santiago, CEO da Bizdirect, a empresa “soube, ao longo destes 18 anos, superar todos os desafios do negócio e do mercado”. Quanto ao futuro, o CEO revela que a empresa “vai continuar empenhada em auxiliar as empresas nos seus desafios em áreas core como: a otimização e melhoria contínua de processos, a implementação de soluções de fidelização de clientes e melhoria da eficácia da força das vendas (CRM), a gestão de ativos de software em conformidade com as políticas dos fabricantes, e soluções na Cloud onde o conhecimento e a experiência das equipas de Licenciamento e Infraestrutura está focado em ajudar e acompanhar os nossos clientes na transformação digital dos seus negócios.”

A Bizdirect integra o portefólio da Sonae IM – empresa do portefólio de negócios da Sonae focada no investimento em empresas tecnológicas nas áreas de telecomunicações e retalho. Atualmente, está presente em 13 países e conta com mais de 1.000 colaboradores, fazendo parte do seu portefólio a WeDo, Saphety, Bizdirect, S21SEC, Movvo e a Bright Pixel.