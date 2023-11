No total do semestre, as receitas totais da empresa caíram 1,8%, chegando aos 1.929 milhões de euros, tendo o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) apresentou uma redução de 2,3 pontos percentuais.

14 Novembro 2023, 16h48

A Vodafone Espanha apresentou uma receita de 965 milhões de euros no segundo trimestre fiscal, o que representa um decréscimo de 1,3% face ao período homólogo. A empresa está num processo de venda ao grupo financeiro Zegona, numa compra que totaliza os 5,1 mil milhões de euros.

No total do semestre, as receitas totais da empresa caíram 1,8%, chegando aos 1.929 milhões de euros. As receitas de serviços desceram 2,8%, atingindo os 1,731 milhões de euros, uma redução que se deu principalmente devido a uma redução de clientes.

As receitas por serviço da Vodafone alcançaram os 861 milhões de euros no segundo trimestre, menos 2,7% , no entanto a empresa mantém a tendência de uma melhoria nos resultados face aos trimestres anteriores, uma vez que no trimestre anterior estas receitas caíram 8,7%.

Em termos semestrais, as receitas de serviço alcançaram os 1,731 milhões de euros, o que representa menos 2,8%, impulsionados pela hiper-competencia no segmento low cost de consumo.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) apresentou uma redução de 2,3 pontos percentuais.