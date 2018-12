Receitas fiscais devem cair 9 milhões de euros na Madeira

As receitas fiscais devem cair 9 milhões de euros, de acordo com as previsões do Orçamento Regional para 2019, para os 893 milhões de euros, enquanto que as despesas devem seguir a mesma tendência, disse Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, na audição parlamentar, realizada na Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito da 2ª comissão de Economia, Finanças e Turismo.

O Orçamento Regional prevê ainda que as despesas de funcionamento passem de 31% para 28%, em termos de peso no Produto Interno Bruto (PIB) da Madeira, referiu o governante.

Quanto à verba alocada para as funções sociais o peso deve subir dos 17% para os 19,6%, acrescentou Pedro Calado, em termos do Orçamento Regional.

A expectativa é que a taxa de desemprego continue a baixar na Madeira com uma previsão de 8,1% em 2019 e um crescimento económico de 2,3%, defendeu Pedro Calado.

“Temos reduzido o défice do país e em 2019 deve acontecer o mesmo”, afirmou.