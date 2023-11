De janeiro a novembro, o número de reclamações do setor farmacêutico – nas categorias Farmácias, Parafarmácias e Espaços de Saúde e Bem-Estar online – registou um crescimento de mais de 88%, em relação a 2022. A liderar a tabela está a cadeia de parafarmácias Wells, alvo de 37% das reclamações. Seguem-se as marcas Carethy (27.6%) e Farmaciasdirect.com (5.3%).

8 Novembro 2023, 21h55

Entre janeiro e novembro de 2023, os consumidores apresentaram 557 reclamações relacionadas com o setor farmacêutico, indica uma análise efetuada às categorias Farmácias e Parafarmácias, apontando um aumento de 88.2% do número de queixas, em comparação com o período homólogo de 2022, que registou 295 reclamações. Os dados são do Portal da Queixa e revelam que a maior insatisfação dos utentes é com os espaços online. O atraso ou não entrega do produto, problemas com reembolso e mau atentimento motivam as principais queixas.

A Wells, Carethy, Farmaciasdirect.com e OnFarma são as entidades mais visadas. A Wells é responsável por 37% das queixas e a Carethy por 27,6%. Depois surgem a Farmaciasdirect.com 5,3%; a OnFarma com 4,8%; a Remédio Santo com 2,5%; a Farmacia.pt com 2,3%; e Atida Mifarma com 2,3%, entre outras com peso inferior a 2%.

“O Atraso/Não entrega de produtos – referente à demora ou não entrega de produtos adquiridos nas farmácias online – é o principal motivo de reclamação, a gerar 64,9% das queixas. A motivar 6,6% das ocorrências, está o reembolso. São reportados problemas com a devolução de valores por compras canceladas.

O mau atendimento (nas farmácias e parafarmácias físicas) é o terceiro motivo mais invocado pelos utentes, somando 4,5% das reclamações.

Já a publicidade enganosa, referente à diculdade de utilizar promoções ou cupões de desconto, absorve 4,1% das queixas. Por fim, 3,9% dos utentes, queixou-se de problemas relacionados com as consultas, com especial referência às oftalmológicas.

“Segundo aferiu a análise, no ranking das entidades mais visadas figuram, maioritariamente, as parafarmácias ou espaços de saúde e bem-estar online.

No Top 10 das mais reclamadas, existem duas farmácias comunitárias: a Farmácia Nova da Maia, a acolher 1,6% das queixas e a Zonpharma, loja online da Farmácia Central em Amarante, a recolher uma fatia de 1,1% das reclamações geradas este ano.

Não consta nenhuma farmácia hospitalar neste Top 10.