Recuperação do tempo de serviço dos professores só se aplica aos quadros da Madeira, esclareceu secretário da Educação

O CDS-PP diz que o PS “é manhoso” porque defende uma coisa na Madeira e outra em Lisboa, enquanto que o PSD criticou o PS por ser “a voz do dono” de Lisboa. Os socialistas em resposta afirmaram que houve “uma série de traidores” no PSD que junto com Passos Coelho prejudicaram os madeirenses através do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro (PAEF).