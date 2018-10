“Referendo? A solução na Catalunha é o diálogo e a legalidade”, afirma governo espanhol

Ler mais

A porta-voz do governo espanhol e também ministra da Educação, Isabel Celaá, afirmou esta terça-feira que o executivo que integra “não aceita ultimatos”, rejeitando o pedido do presidente da Generalitat, Quim Torra, em referendar até novembro a independência da Catalunha.

Quim Torra disse, esta terça-feira, no parlamento catalão, que quem coloca em risco a “normalização” política na Catalunha é Madrid e não o movimento independentista, noticiou o “El Economista”.

Na sequência dos incidentes de segunda-feira, em eventos e manifestações evocativos do referendo sobre a independência da Catalunha de 1 de Outubro de 2017, vulgo 1-0, o presidente do governo regional catalão afirmou, ainda, que a independência “não pode garantir qualquer tipo de estabilidade” para o primeiro-ministro, Pedro Sanchez, antes de novembro se não for formulada uma proposta de referendo.

Desta forma, Torra pediu condições para um novo referendo, sob pena de retirar o seu apoio ao governo de Pedro Sánchez.

De Madrid a resposta foi que “o governo não aceita ultimatos” e que o gabinete continuará defendendo “o diálogo e o autogoverno, não a independência”.

“O presidente da Generalitat não precisa de esperar até novembro para receber uma resposta”, disse Celaá, evidenciando que a resposta do executivo é “autogoverno e coexistência”, face à independência.

“A solução na Catalunha é o diálogo e a legalidade, o diálogo está dando frutos, entre a falência da legalidade e aquele artigo perpétuo que outros querem impor, há um vasto terreno, que é onde está esse governo”, observou Celaá.