Referendo na Macedónia sem efeito por falta de participação

O referendo sobre a mudança de nome da antiga República Jugoslava da Macedónia falhou devido à falta de participação da população: votaram apenas cerca de 34% dos inscritos. De acordo com a Constituição do país, o resultado de uma consulta por referendo só é válido se comparecerem às urnas um mínimo de 50% mais um dos inscritos, o que significava que perto de 903 mil votantes teriam que se dar ao trabalho de exercer o seu direito.

Os locais de voto fecharam pontualmente às 19 horas locais, após um dia de eleições que durou doze horas e que, segundo o presidente da Comissão Eleitoral do Estado, Oliver Derkoski, citado por vários jornais, decorreram ser grandes incidentes.

Embora a consulta não tivesse caráter vinculativo mas apenas consultivo, o facto de não ter atingido a participação mínima para ser considerada válida torna difícil para o governo do primeiro-ministro Zoran Zaev obter o apoio do Parlamento para a reforma constitucional necessária para alterar o nome do país. O líder do principal partido de oposição, a aliança conservadora VMRO-DPMNE, Hristijan Mickoski, absteve-se de votar porque considerou a questão do referendo “manipuladora”.

A pergunta não se referia diretamente ao nome final que esta ex-república jugoslava adotaria (República da Macedónia do Norte), mas pedia aos cidadãos que dissessem se apoiavam ou não a “integração na União União Europeia e na NATO, aceitando o acordo entre a República da Macedónia e a República da Grécia”.

O acordo assinado entre os governos de Skopje e Atenas em junho passado visa pôr fim a uma disputa que dura há mais de um quarto de século e que levou a Grécia a boicotar a entrada do país naquelas duas organizações internacionais. Mas, na Macedónia, os setores mais nacionalistas consideravam que a cedência a esta pretensão de Atenas era um ataque direto à soberania da república, o que os colocou contra o processo de consulta.

Entre os que não querem a alteração do novo – e por isso estavam contra o referendo – está o próprio presidente da Macedónia, Gjorge Ivanov. Na Grécia, os nacionalistas também são parte do problema: não aceitam que o país vizinho use o nome atual, Macedónia, por eles considerado exclusivo da região homónima do norte do país.

O facto de o referendo ser nulo coloca agora o problema da entrada do país nos dois organismos de forma mais difícil de gerir. Ficou claro que a entrada na União Europeia não parece ser uma prioridade para a população – o mesmo sucedendo com a entrada na NATO, que a Rússia considera uma afronta à integridade das suas fronteiras.