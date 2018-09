Reflexologia gratuita esta terça-feira na Praça do Munícipio

Se gosta ou quer experimentar as práticas de reflexologia, aproveite para visitar esta terça-feira, a partir das 15 horas, a mostra aberta a toda a população que o Centro de Reflexologia da Madeira vai dinamizar na Praça do Município.

A iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal integra-se no programa da Semana Mundial de Reflexologia que decorre até ao próximo sábado, com o objetivo de sensibilizar o público em geral para os benefícios da reflexologia.

Eduardo Luís, presidente da Associação Europeia de Reflexologia, dá conta dos benefícios da reflexologia, realçando o avanço da região no estudo e na aplicação desta prática de medicina alternativa.