Reformados da banca custam ao Estado 500 milhões de euros anuais

O montante que o Fundo de Resolução será chamado a pôr no Novo Banco vai depender da avaliação que o BCE fizer à instituição em novembro, no âmbito do SREP (supervisory review and evaluation process). O valor dos ativos protegidos pelo mecanismo de capital contingente do Fundo de Resolução tem vindo a diminuir. Em junho era menos 500 milhões que em dezembro.