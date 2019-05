Região do Médio Tejo atrai turistas com campanha de ‘stayover’

Foi hoje de manhã, dia 7 de maio, apresentada, em Lisboa, a campanha ‘stayover’ Fátima-Portugal, que pretende atrair turistas para a região Centro de Portugal.

Segundo um comunicado da organização desta iniciativa, a cargo da CIMT – Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, as unidades de alojamento turístico desta parte específica da região Centro “oferecem experiências aos visitantes, através da iniciativa inovadora para reservas de duas ou mais noites – ‘StayOver Fátima-Tomar’, uma região a descobrir”.

A campanha ‘StayOver Fátima-Tomar’ é uma iniciativa promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, numa parceria inédita entre as autarquias, unidades de alojamento, agentes de animação turística, museus, espaços temáticos, restaurantes, lojas de produtos regionais e outras entidades ligadas ao turismo.

A inciativa é desenvolvida em parceria com a Turismo do Centro, e cofinanciada pela União Europeia no âmbito do Programa Operacional do Centro 2020.

“A campanha ‘StayOver Fátima-Tomar’ convida à visita e descoberta do Médio Tejo, uma região vasta e repleta de misticismos, com um património milenar monumental, gastronomia, natureza e alojamentos ímpares, que enchem de orgulho os seus habitantes e deixam os visitantes fascinados”, destaca o referido comunicado.

Até dia 15 de setembro, esta iniciativa irá proporcionar experiências únicas em vários concelhos da Região do Médio Tejo: Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Sertã, Tomar, Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.

“‘StayOver Fátima-Tomar’ dirige-se a todos os hóspedes que efetuem reservas diretas de duas ou mais noites nos alojamentos parceiros e até 15 de setembro e peçam para ativar a campanha. Ao realizar-se a reserva na unidade de alojamento parceira são enviados ao cliente os dados de registo para entrar na plataforma ‘StayOver Fátima-Tomar’ e descarregar o seu ‘StayOver Card’ para usufruir das entradas gratuitas e descontos em vários espaços da região”, explica o referido comunicado.

De acordo com esse documento, “o valor total pago pela reserva é ainda convertido em ‘experience points’ acessíveis através do ‘website’ www.stayoverfatimatomar.pt, no qual podem converter também em experiências nas atrações turísticas locais e nas empresas de animação entre outros parceiros na região”.

“Depois de escolhida(s) a(s) experiência(s) é só guardar no telemóvel ou imprimir o comprovativo de experiência e desfrutar do melhor que a região do Médio Tejo tem para oferecer”, aconselham os responsáveis desta iniciativa.

Segundo, Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo CCIMT), a inicativa ‘StayOver Fátima-Tomar’ “tem o objectivo de promover a região do Médio Tejo, enquanto destino turístico integrado, ideal para a realização de férias, retiros ou estadias mais prolongadas dirigidas a diferentes segmentos, e demonstrar o potencial da região para motivações conciliadas de lazer, recreio ou espiritualidade, capaz de proporcionar experiências memoráveis”.

“E a missão de contribuir para aumentar a estadia média no Médio Tejo e estruturar a oferta turística do território, promovendo a imagem integrada e a coesão económica regional”, acrescenta esta responsável.

Os responsáveis da CIMT explicam que os objectivos desta campanha são potenciar o aumento das estadas médias através do incentivo e “prémio” de reservas iguais ou superiores a duas noites (acima da média); demonstrar que a marca composta Fátima-Tomar, e a região, tem argumentos para gerar estadas de duas ou mais noites, para motivações de evasão, lazer e recreio em complemento à espiritualidade; e contribuir para aumentar o ‘value for money’ das marcas ‘Fátima’ e ‘Tomar’.

Promover uma imagem mais diversificada e alargada do destino e do território Médio Tejo; promover produtos diferenciados assente na grande diversidade de recursos e ofertas do território; e contribuir para a progressiva fidelização às marcas âncora e ao território do Médio Tejo são outras metas que se pretendem atingir com esta iniciativa.

Em 2017, a estada média de um turista em Portugal foi de 2,74 noites. Na Região Centro, essa média foi de 1,78 noites. No Médio Tejo, foi de 1,81 noites.

Por seu turno, nesse mesmo ano, a taxa de ocupação hoteleira fixou-se em 48,9% em Portugal, enquanto na Região Centro foi de 34,3% e no Médio Tejo de 39,5%.

Por isso, os responsáveis da CIMT lançaram esta ação de promoção da região “enquanto destino turístico integrado, vocacionado para a realização de férias, retiros ou estadias mais prolongadas, dirigidas a diferentes segmentos, e demonstrar no potencial do território para motivações combinadas de lazer, recreio ou espiritualidade, capaz de proporcionar experiências memoráveis”.

No dia de hoje existem disponíveis 31 descontos em catálogo nesta plataforma ‘Stayover Fátima-Tomar’ tem um cronograma que aponta para os feriados de incidência nacional (Dia de Portugal, Santo António, São João, Corpo de Deus) e festas relevantes do Médio Tejo, como a Festa dos Tabuleiros, em Tomar (de 29 de junho a 8 de julho); Caminhos da Água, em diversos concelhos ribeirinhos (de 12 a 14 e de 19 a 21 de julho); Festival Bons Sons, na aldeia de Cem Soldos (de 8 a 11 de agosto), com o fim da campanha marcado para 15 de setembro.