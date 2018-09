Regime sírio organiza primeiras eleições municipais desde 2011

O regime sírio de Bashar al-Assad organizou este domingo as primeiras eleições municipais desde 2011, uma votação que poderá ser assegurada em grande parte da Síria graças às vitórias militares dos últimos anos.

Os colégios eleitorais abriram às 7h00 locais e permaneceram abertos até 19h00 nas áreas controladas pelo regime, que representam quase dois terços do país.

“Mais de 40 candidatos estão a disputar 18.478 assentos em todas as províncias”, informou a agência oficial de notícias Sana.

Segundo a mesma fonte, o primeiro-ministro Imad Khamis votou numa seção de voto no bairro Mazzeh 86, em Damasco. Após a sua participação, Khamis visitou o bairro de Daraya, no interior de Damasco, e falou com cidadãos que voltaram para casa depois de terem exercido o Sana, Khamis disse que as eleições são uma mensagem para o mundo, segundo a qual a Síria conquistou o território ao terrorismo e o povo sírio voltou a um estado de normalidade política.

O primeiro-ministro sírio frisou que o regresso à vida normal de Daraya e as eleições provam ao mundo a verdade sobre o que o Estado sírio está a fazer em todas as áreas libertadas do terrorismo e os grandes passos que estão a ser dados para devolver serviços destruídos pela guerra desde 2011 e para a reconstrução do país.

O regime sírio continua, mesmo assim, a não ter a unanimidade dos parceiros internacionais. Bashar al-Assad é apoiado pela Rússia e pelo Irão – mas tanto os Estados Unidos como a generalidade dos países da União Europeia consideram que o presidente é uma das partes do problema e que deveria sair para promover um regime verdadeiramente democrático.

Até ao fecho desta edição não havia ainda notícia sobre os resultados das eleições.