Regiões ultraperiféricas beneficiam de aumento do cofinanciamento para programas de cooperação territorial

As regiões ultrapariféricas vão beneficiar de uma taxa de cofinanciamento de 80%, aos invés dos 70%, propostos pela Comissão Europeia, ao abrigo do Programa de Cooperação Territorial Europeia (INTERREG).

A proposta prevê ainda que a taxa de cofinanciamento para as RUP possa aumentar, para programas de cooperação dentro da Macaronésia, onde se inclui a Madeira, em áreas como a inovação competitividade, internacionalização e desenvolvimento sustentável, o valor do financiamento pode chegar até aos 100%.

Vai também seguir para plenário uma proposta que aumenta os recursos do INTERREG de 8,5 mil milhões de euros para 11 mil milhões de euros.

“Esta é uma vitória da Ultraperiferia no Parlamento Europeu. Não é uma vitória partidária do partido X ou Y. Saem beneficiadas as pessoas, cidadãos europeus que com estas medidas têm acesso e vêem crescer projetos de desenvolvimento nas suas Ilhas, Regiões”, sublinhou Cláudia Monteiro de Aguiar, eurodeputada do PSD.