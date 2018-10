“Regras mais rígidas podem tirar algumas fábricas do mercado”, alerta CEO da Volkswagen

“Se olharem para antigos bastiões da indústria automobilística como Detroit, Oxford-Cowley ou Turim, entendem o que acontece às cidades quando corporações, outrora poderosas e indústrias líderes, vacilam”, disse Herbert Diess, o CEO da Volkswagen, num encontro com fornecedores em Wolfsburgo, Alemanha. Recorde-se que a capital do automóvel, Detroit foi perdendo a sua importância neste contexto, sobretudo depois de a cidade ter entrado em falência em 2013.

A associação da indústria automobilística alemã reforçou que a proibição de veículos movidos a motores de combustão, em 2030, ameaçaria mais de 600 mil empregos, dos quais 436 mil são colaboradores em empresas automóveis e respetivos fornecedores.

“Regras mais rígidas podem tirar algumas fábricas do mercado, devido ao ritmo das reformas necessárias para transferir a produção para carros elétricos e enfrentar novas ameaças geopolíticas”, acrescentou Diess.

Esta semana, a presidência do Conselho da União Europeia obteve o voto favorável de 20 dos 28 Estados-membros para o seu compromisso em que propôs uma descida de 35% das emissões médias das viaturas novas em 2030 e de 30% para os camiões, em relação a 2021.

As marcas BMW, a Audi e a Mercedes lideram o mercado no segmento ‘premium’ de automóveis, mas um esforço para cortar as emissões prejudica os veículos de alta potência e, portanto, as marcas alemãs em particular.

A Volkswagen continua a lutar para superar o escândalo de fraude de emissões e a Audi foi multada esta semana em 800 milhões de euros na Alemanha por alterações dos motores a diesel. “Há 50% de hipóteses de que a indústria automóvel pertença à elite global daqui a 10 anos”, concluiu o CEO.