Regresso às aulas marcado pelo calendário sindical

O ministro da Educação Tiago Brandão Rodrigues e o Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa participam esta segunda-feira, 17 de setembro, no arranque do ano letivo 2018/2019. Em Celorico de Basto inauguram a Escola Básica e Secundária, alvo de obras de requalificação de 1,5 milhões de euros, resultante de um acordo entre o Ministério da Educação e o município de Celorico de Basto, no âmbito programa PT2020. Vai beneficiar cerca de 800 alunos.

No total dos vários ciclos de ensino regressam às salas de aula este ano letivo cerca de 1,5 milhões de alunos, do pré-escolar ao ensino secundário, nas escolas públicas e privadas. Nas mochilas da maioria vão manuais gratuitos, alargados este ano ao 9.º ano, embora nem todos os tenham devido ao atraso causado pelo novo sistema de atribuição de “vouchers”. Na escola esperam-nos salas com mais desafogo. Mas é mais do que isso.

A redução do número de alunos por turma, que começou a ser implementada em 2017/2018, estende-se este ano letivo aos 2.º e 3.º ciclos, com máximos entre os 24 e os 28 estudantes. A medida, há muito reivindicada por muitos pais e professores, “visa melhorar as condições de trabalho dos professores e contribuir para a melhoria das aprendizagens dos alunos, promovendo condições para mais diferenciação pedagógica”. A flexibilização curricular possível de aplicar em todas as escolas e um novo diploma de educação inclusiva são outras novidades introduzidas este ano letivo.