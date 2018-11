Regulador brasileiro diz que não é obrigatória OPA à EDP Brasil

A EDP – Energias do Brasil, detida em 51% pela EDP, anunciou hoje que foi informada a 14 de Novembro 2018 do entendimento da Superintendência de Registo de Valores Mobiliários (órgão técnico da

Comissão de Valores Mobiliários brasileira) de que, em caso de sucesso da Oferta Pública de Aquisição sobre a casa mãe EDP, não é obrigatória uma OPA sobre a EDP Brasil.

A EDP Brasil foi informada da não incidência de OPA obrigatória aos seus acionistas minoritários.

“A EDP – Energias do Brasil, sociedade detida em 51% pela EDP, anunciou hoje que foi informada a 14 de Novembro 2018 do entendimento da Superintendência de Registo de Valores Mobiliários (SRE), órgão técnico da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), relativamente à consulta por si formulada

referente à incidência de oferta pública de aquisição de ações (OPA) obrigatória destinada aos acionistas minoritários da EDP Brasil, caso venha a ser implementada a operação por meio da qual a China Three Gorges (Europe) visa adquirir o controlo da EDP (conforme anúncio preliminar em 11 de Maio 2018)”, lê-se no comunicado.

No entendimento da SRE, não é aplicável a incidência de uma OPA obrigatória destinada aos acionistas minoritários da EDP Brasil.

“Nos termos da comunicação da CVM, a B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, também manifestou o seu

entendimento pela não incidência da OPA obrigatória” acrescenta o comunicado.