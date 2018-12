A Oferta Pública de Aquisição (OPA) da China Three Gorges sobre a EDP está cada vez mais em risco, após a autoridade reguladora do setor energético ter emitido um parecer que, tal como se esperava, promete dificultar a concretização da operação. As fontes contatadas pelo Jornal Económico consideram que a OPA chinesa está de facto em risco, embora ainda não esteja morta. E salientam que, se os chineses saírem de cena, a EDP voltará a ser um alvo para movimentos de consolidação, visando a partilha dos seus ativos.

