Regulador trava subida de 2,1% das taxas da ANA em Lisboa

A ANA – Aeroportos de Portugal quer aumentar já em 2019 as taxas aos passageiros em Lisboa em 2,1%, mas a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), entendeu travar a vontade da empresa que integra o grupo Vinci desde a privatização em 2012, e que anualmente tem subido as taxas, revela a edição desta segunda-feira, 8 de outubro, do “Jornal de Negócios”.

O regulador constatou que a proposta de atualização feita pela concessionária (2,1%) em Lisboa é 9,3% abaixo da mediana do painel de aeroportos que servem de teste ‘benchmark‘ para a subida das taxas, quando o contrato indica que se esse teste mostrar que estão até 15% abaixo não há lugar a um ajustamento.

Por seu turno, a ANA alega que não havendo lugar a um ajustamento pelo ‘benchmark‘ devem ser usadas outras variáveis para justificar a subida, como é o caso da procura prevista. Assim, a proposta da concessionária prevê que o crescimento da procura em 2019 no grupo de Lisboa, onde estão incluídos além do aeroporto Humberto Delgado, os aeroportos de Beja, Madeira e Açores seja de 10,6%, para um total de 34,4 milhões de passageiros.

Em 2018, o aumento proposto das taxas em Lisboa foi de 1,94%, face aos 2,03% do último ano.