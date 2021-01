Regulamento da proteção de dados gerou mais de 272 milhões de euros em multas na Europa

As infrações ao Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) já originaram cerca de 272,5 milhões de euros em coimas na Europa e mais de 281mil notificações aos reguladores nacionais, de acordo com o levantamento realizado pela sociedade de advogados internacional DLA Piper.

Em Portugal, só no ano passado foram reportadas 301 violações de dados à Comissão Nacional da Proteção de Dados (CNPD), que perfizeram coimas no montante total de 424 mil euros desde que este quadro legal entrou em vigor no país, a 25 de maio de 2018.

Comparativamente aos restantes Estados-membros da União Europeia, Portugal encontra-se na 17ª posição, a meio da tabela liderada por Itália. O regulador italiano impôs um volume total de coimas na ordem dos 69,3 milhões de euros ao longo destes dois anos.

“O número de notificações e de coimas em Portugal ainda é reduzido, quando comparado com muitos dos outros Estados-membros, em absoluto e per capita, mas tem vindo a aumentar. Prevemos que o número e montante das coimas aumente durante 2021, o que irá previsivelmente gerar mais recursos judiciais de decisões emitidas pela CNPD”, refere o advogado Daniel Reis, sócio de Propriedade Intelectual e Tecnologia na DLA Piper Portugal.

A Alemanha e a França fixam-se no segundo e terceiro lugar, com coimas montante total de 69,1 milhões de euros e 54,4 milhões de euros, respetivamente. E também se destacam pelo número de notificações: em termos negativos no caso da entidade reguladora germânica – que somou 77.747 notificações de infração à lei – e pela positiva no caso dos gauleses, que registaram apenas 5.389 notificações.

“A taxa diária acumulada de notificações de violações na Europa assistiu a um crescimento de dois dígitos pelo segundo ano consecutivo com 331 notificações por dia desde 28 de janeiro de 2020, um aumento de 19% em comparação com 278 notificações de violação por dia no ano anterior”, pode ler-se no relatório do escritório de advocacia.

Os juristas referem ainda que a multa mais alta relativa ao RGPD continua a ser a que foi imposta pelo regulador francês de proteção de dados à Google por supostas violações do princípio de transparência e falta de consentimento válido, no valor de 50 milhões de euros.