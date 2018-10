Reino Unido e Noruega chegam a acordo para permanência dos cidadãos após o Brexit

O Reino Unido e a Noruega chegaram a um acordo para a permanência dos seus cidadãos em ambos os países, após o Brexit, revelou a agência “Reuters” esta quarta-feira. O anúncio foi feito pela primeira-ministra inglesa Theresa May e a sua homóloga Erna Solberg, na terça-feira, 30 de outubro.

Os cidadãos britânicos que residem no país nórdico e os cidadãos noruegueses que vivem em Inglaterra vão continuar a ter o direito de residência, naquele que foi o primeiro passo em concreto entre o Reino Unido e a Noruega, que será aplicado depois dos ingleses deixarem a União Europeia (UE) em março de 2019.

Apesar da Noruega não ser membro da UE, o país faz parte do mercado único como membro do Espaço Económico Europeu (EEE).

“A primeira-ministra [Theresa] May e eu concordamos que a Noruega e o Reino Unido estabelecerão um acordo abrangente sobre os direitos dos cidadãos”, referiu Erna Solberg, durante a visita da primeira-ministra inglesa a Oslo, capital da Noruega.

“Vamos tratar todos os cidadãos britânicos que vivem na Noruega (…) e todos eles terão as mesmas oportunidades que tinham antes e também depois de março de 2019”, afirmou Theresa May.

Erna Solberg destacou ainda que, no caso da Grã-Bretanha deixar a UE sem um acordo de livre comércio com os países do EEE, a questão mais desafiante entre os dois países seria o comércio de mercadorias.

“A parte mais difícil serão os bens, especialmente da Noruega à Grã-Bretanha, porque haverá problemas no lado britânico mais do que do nosso lado. Teremos que lidar apenas com a Grã-Bretanha, mas [a Grã-Bretanha] terá de lidar com todos”, referiu a primeira-ministra da Noruega, depois da sessão do Conselho Nórdico no Parlamento norueguês, onde [Theresa] May já havia discursado.

O Reino Unido é o parceiro comercial mais importante da Noruega, através da compra de petróleo, gás e peixe.