Reitores reivindicam ao Governo mais doutores nas empresas

Os reitores das universidades portuguesas estão a propõr ao Governo um programa de emprego científico para as empresas que aumente o número de doutorados nas firmas nacionais

“Dedicada à transmissão do conhecimento às empresas e à sociedade, a sessão do Porto da Convenção do Ensino Superior vai reivindicar melhores condições para, na próxima década, aumentar o número de doutorados nas empresas”, assume um comunicado9 da organização deste evento.

A sessão contará com a presença do primeiro-ministro António Costa na abertura.

A III Sessão da “Convenção do Ensino Superior 2020 – 2030”, que se realizará na Reitoria da Universidade do Porto na próxima terça-feira, dia 9 de abril, vai, desta forma, propor ao Governo a criação de um programa de emprego científico no setor privado.

Este evento é promovido pelo Conselho de Reitores das Universidades Portugueses – CRUP e será organizado pela Universidade do Porto, pela Universidade do Minho e pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

“O emprego científico não é só uma questão das universidades e dos centros de investigação: é um fator fundamental para o aumento da produtividade da economia portuguesa”, afirma Fontainhas Fernandes, presidente do CRUP e reitor da UTAD.

“Por isso, têm de ser dados incentivos às empresas para que estas contratem mais doutorados – quer através das verbas europeias, quer mediante incentivos fiscais. Nas empresas, os doutorados vão ajudar a resolver problemas concretos e vão contribuir com processos de inovação para tornar os serviços e os bens produzidos em Portugal mais competitivos à escala global”, defende este responsável.

De acordo com o referido documento, na base da pretensão dos reitores está uma estatística comprometedora para Portugal: enquanto que na generalidade dos países europeus cerca de 35% dos doutorados trabalham em empresas, em Portugal só menos de 3% estão colocados no tecido produtivo.

“O CRUP considera imprescindível, por isso, criar condições para aumentar a mobilidade dos doutorados”, avança o referido comunicado.

“É essencial para o desenvolvimento do país aumentar o financiamento da investigação de translação, ou seja, aquela que coloca nas empresas mão-de-obra altamente qualificada a desenvolver investigação focada e orientada para a resolução de questões específicas das empresas”, afirma Hélder Vasconcelos, vice-reitor da Universidade do Porto e responsável direto pela organização desta III Sessão.

“No próximo quadro de verbas europeias terão de ser criados avisos específicos para financiar doutoramentos em empresas e o emprego de doutorados. A investigação colaborativa entre universidades e empresas tem de ser um prioridade para a próxima década”, alerta este responsável.

No dia 9 de abril, antes de o primeiro-ministro efetuar a abertura formal da Convenção do ensino superior, haverá um debate dedicado aos “Desafios da valorização do conhecimento gerado nos centros de investigação”.

José Manuel Mendonça, do INESC TEC, Alcibíades Guedes, do INEGI, e Luísa Valente, do CIIMAR, são oradores confirmados.

Após a intervenção de António Costa, o debate será dedicado à “relação das empresas com a universidade no processo de inovação”.

Com moderação de João Barros, da Universidade do Porto, vão intervir Paulo Nunes de Almeida, da AEP; Rui Ferreira Marques, da AIMMAP; e Luís Castro Reis, da Sonae.

Depois do almoço, o tema será “Os desafios da promoção do empreendedorismo”, cujo moderador será António Cunha, da Universidade do Minho, e em que irão intervir Eduardo Correia, da Tagus Park; Luís Reis, da TecMinho, Luís Antunes, da Healthy Systems, Ana Cristina Freire, da Innovcat, e José Dionísio, da Primavera.

A III Sessão da Convenção será encerrada pelo Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor.