Relações laborais no Porto de Setúbal têm de ser revistas, defende Ministra do Mar

O Ministério do Mar considera que é fundamental a revisão das relações laborais entre os agentes que operam o Porto de Setúbal, sendo essa a única forma de fazer regressar a estabilidade ao complexo e, por acréscimo, o seu contributo para o crescimento.

Em comunicado assinado pela ministra do Mar, Ana Paula Vitorino afirma que “os portos portugueses são elementos fundamentais para o crescimento económico sustentável que tem o objetivo de criação de riqueza e emprego que possibilite a melhoria da qualidade de vida dos portugueses”.

O Porto de Setúbal, em particular, “tem uma posição determinante quer para o tecido industrial da península, com grande peso no setor exportador, quer para um largo conjunto de pessoas e famílias que direta ou indiretamente depende da laboração deste porto”.

Ana Paula Vitorino diz que, “independentemente dos acontecimentos de hoje, é pois fundamental que seja recuperado o equilíbrio e estabilidade sociais associados ao Porto de Setúbal, única forma de retomar a sua rota de crescimento da atividade portuária, a par de uma cada vez maior integração na cadeia logística nacional”.

A esse maior equilíbrio e estabilidade não pode estar alheia uma maior consistência nas relações laborais entre empregadores e trabalhadores, uma vez que “a atividade portuária, pela sua flutuação e imprevisibilidade, exige um regime especial de trabalho, com recurso a um conjunto de efetivos e simultaneamente a um conjunto de eventuais que possam colmatar os picos de atividade”.

Não deverá é a necessidade de um regime especial “ser confundida com a possibilidade de recurso quase em exclusivo a trabalhadores eventuais, promovendo a precariedade continuada”.

A situação que hoje se vive no Porto de Setúbal “sublinha bem a necessidade e urgência que as duas partes coloquem os interesses dos trabalhadores e do desenvolvimento económico do porto à frente de razões parciais de carácter individual, muitas delas alheias ao porto de Setúbal, por mais legítimas que sejam”.

É, pois, imperioso, considera a ministra, “que empresas e sindicato demonstrem publicamente o seu genuíno interesse em resolver os problemas dos trabalhadores e da atividade do Porto de Setúbal, criando condições para que muito rapidamente se retome a paz social e o crescimento do porto”.