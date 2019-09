Remax Portugal adquire direitos da Remax Alemanha por doze milhões de euros

A Remax Portugal comprou os direitos da Remax Alemanha numa operação que representa um investimento de quatro milhões de euros durante os próximos três anos, informou a empresa imobiliária em comunicado esta segunda-feira.

Dois meses depois de ter comprado os direitos da Remax França, surge agora a aquisição do franchising alemão, num mercado que até ao final deste ano deverá faturar cerca de mil milhões de euros.

A Remax está na Alemanha desde 1997, com sede em Estugarda, sendo a terceira maior rede a operar no país com 181 agências, número que tem vindo a crescer ao longo do último ano e que deverá aumentar com a operação da Remax Portugal. A unidade portuguesa quer abrir 100 unidades por ano.

Com 676 agentes, a operação na Alemanha teve, nos primeiros meses do ano um crescimento de 13,3% nos valores de negócio e de 4,7% em transações. No ano passado foram vendidos 3.742 imóveis.

Manuel Alvarez, presidente Remax Portugal, vê esta aquisição como mais uma etapa de um forte ciclo de crescimento da empresa. “Queremos transmitir ao mercado alemão a confiança de uma marca que procura recrutar os melhores profissionais do mercado, garantindo que os nossos clientes vão poder contar com equipas motivadas e altamente dedicadas”.