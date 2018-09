Entre 2011 e agosto de 2018, foram vendidos aproximadamente sete mil carros elétricos, sendo que um quarto são da marca Renault. Os dados foram apresentados na semana passada pela Renault Portugal durante o lançamento da campanha comercial da marca, que associou o dia mundial sem carros (assinalado este fim-de-semana) à estratégia de sustentabilidade da marca francesa.

A aposta da marca francesa na eletrificação dos carros não vem de agora. “Desde 2011 que a Aliança Renault-Nissan acredita nos carros elétricos”, disse a Renault Portugal ao Jornal Económico. A aposta estratégica na mobilidade sustentável da aliança, que integra ainda a Mitsubishi, tem sido executada pelo CEO, Carlos Ghosn, conhecido na indústria como ‘Le Cost Killer’ (tem as nacionalidades francesa, libanesa e brasileira e, quando tomou as rédeas da Renault em 1996, começou com uma política agressiva em cortar custos).

