Renováveis: Concorrência notificada da compra da Generg pela francesa Total

A Autoridade da Concorrência (AdC) foi notificada da compra da companhia Novenergia, que detém a Generg, pela Total Eren. A operação foi anunciada esta quinta-feira, 7 de março, pela AdC.

A Total Eren é uma empresa que nasceu da parceria entre a petrolífera francesa Total e o grupo Eren, empresa produtora de energias renováveis com sede no Luxemburgo.

Esta companhia pagou cerca de 546 milhões de euros pela Generg, conforme apurou o Jornal Económico, uma vez que prescindiram das indemnizações que o Reino de Espanha e a República de Itália foram condenadas a pagar à NovEnergia por terem alterado o modelo de remuneração das energias renováveis.

Essas compensações rondam os 65 milhões na totalidade e vão ficar, quando forem pagas, para os acionistas do fundo. Por isso o valor do negócio soma cerca de 611 milhões de euros, mas a Total só paga efetivamente 546 milhões, segundo fonte próxima do processo. A Total Eren paga já 95% do valor acordado, e os restantes 5% só ao fim de um ano.

A Generg é uma companhia produtora de eletricidade renovável presente em Portugal e em outros seis países europeus. A Generg International conta com 660 megawatts de capacidade instalada nestes mercados centrais eólicas, solares e barragens, e fatura anualmente cerca de 180 milhões de euros.

O Fundo Novenergia tem sede no Luxemburgo e tem como principais acionistas a Fundação Calouste Gulbenkian (24,5%), Fundação Oriente (13,4%), Pensões Gere do BCP (11,4%), FCR da Caixa Geral de Depósitos (11,1%) e a Caixa Económica Montepio Geral (7,6%).

O processo competitivo de venda da NovEnergia Holding Company foi conduzido com a assessoria do Banco Rothschild, e apareceram a New Finerge, que foi comprada pelos australianos da First State em 2015 aos italianos na Enel, o fundo norte-americano Contour Global, ambos avançados pelo Jornal Económico, e, segundo o Expresso, os chineses da Datang terão voltado à concorrer neste segundo concurso.